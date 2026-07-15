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Kaynak: Haber Merkezi

Elon Musk'ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX, tarihi halka arzının ardından beklenen performansı sürdüremedi.

Şirket hisseleri son üç işlem gününde yaşadığı kayıplarla halka arz fiyatına kadar gerilerken kritik seviyeye geldi.

Salı günü hisseler yüzde 2,2 değer kaybederek 136,08 dolardan kapanış yapmıştı. Böylece fiyat, yatırımcıların halka arzda ödediği 135 doların 1 dolar üzerinde konumlandı.

Halka arz sonrası ulaştığı zirve seviyeden yaklaşık üçte bir oranında gerileyen SpaceX'in piyasa değerinden de yaklaşık 850 milyar dolar kayıp oldu.