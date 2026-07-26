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Elektrikli araç devi Tesla’nın en iddialı teknolojilerinden biri olan Full Self-Driving (FSD) yazılımının Avrupa serüveni krizle başladı. Fransa, güvenlik gerekçelerini öne sürerek FSD’nin mevcut sürümüyle Avrupa Birliği pazarında tescillenmesine ve kullanılmasına onay vermeyeceğini resmi olarak ilan etti.

FRANSA: GÜVENLİK RİSKLERİ YETERLİ DÜZEYDE ÇÖZÜLMEDİ

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, yayımladığı video mesajda FSD’nin sunduğu teknolojik yenilikleri takdir ettiklerini ancak güvenlik açısından ciddi endişeler taşıdıklarını belirtti. Sistem kullanımındayken hız limitlerinin aşılması ve sürücü dikkatinin dağılması gibi kritik risklere dikkat çeken Tabarot, mevcut şartlarda AB onayına onay vermelerinin mümkün olmadığını vurguladı. Bakan Tabarot, isim vermeden diğer bazı üye ülkelerin de benzer çekincelere sahip olduğunu ima etti.

HOLLANDA GEÇİCİ ONAY VERMİŞTİ

Sürücünün direksiyon başında aktif kalması şartıyla otonom sürüş özellikleri sunan FSD için ilk esnek adımı nisan ayında Hollanda Karayolu Otoritesi (RDW) atmış ve geçici onay vermişti. Ardından Belçika, Danimarka, Estonya ve Litvanya benzer geçici süreçleri başlatırken Finlandiya ile Yunanistan’da değerlendirme aşamasının sürdüğü biliniyor.

ELON MUSK'TAN SERT TEPKİ: KARAR CAN KAYBINA YOL AÇACAK

Fransa'nın veto kararına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Tesla CEO'su Elon Musk, kararın yaratacağı sonuçlara dikkat çekerek, "Fransa'da FSD'nin onaylanmasının ertelenmesi can kaybına yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Sistemin AB genelindeki kaderini belirleyecek kritik oylamanın, önümüzdeki eylül ve kasım aylarında yapılması planlanan AB oturumlarında nitelikli çoğunluk aranarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.