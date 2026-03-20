Tesla ve SpaceX’in kurucusu, X platformunun sahibi Elon Musk, elektrikli ulaşımda yeni bir sayfa açıyor. Bill Gates'in Tesla’nın Giga Texas tesisine yaptığı ziyarette Musk’a "Uzun menzilli bir elektrikli tır yapmak imkansız, bu iş yürümez" demişti. Uzun gecikmelerin ardından Tesla Semi elektrikli TIR modeli nihayet seri üretime hazırlanıyor.
Tesla’dan ‘oyun değiştiren’ dev adım: Elektrikli TIR yollarda
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk, şoförsüz ve elektrikli araç projelerinde bir yenisine imza atıyor. Tesla Semi elektrikli TIR’lar 2026’da teslim edilmeye başlıyor. Lojistik sektörünü dönüştürmeye hazırlanan TIR’a pilot şoförler 'oyun değiştirici' adını verdi.
Tesla, 2026 yılı için 5 bin ila 15 bin adet teslimat hedeflerken, yıllık üretim kapasitesini 50 bine çıkarmayı planlıyor. Pilot sürüşlerde şoförler, aracın teknolojik özelliklerinden ve sürüş kolaylığından oldukça memnun.
Ortada konumlandırılmış sürücü koltuğu kör noktaları minimuma indirerek manevra kabiliyetini artırıyor. Araç içi ekranlar çevreyi tamamen göstererek güvenliği üst seviyeye taşıyor. Otomatik vites sistemi ise fiziksel yorgunluğu azaltıp sürüşü daha konforlu hale getiriyor.
Tesla Semi yaklaşık 500 mil menzil sunuyor ve rakip elektrikli TIR’lara kıyasla daha uzun mesafe kat edebiliyor. Şarj süresi yaklaşık 30 dakikada yüzde 60 doluluk sağlıyor.
Dizel araçlara göre bakım ihtiyacı düşük olduğu için işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Bazı şirketler dizel filolarını tamamen elektrikliye geçirmeyi planlarken, yüksek başlangıç maliyeti ve yetersiz şarj altyapısı hâlâ başlıca engeller arasında.
ABD’de elektrikli araç teşviklerinin kaldırılması dönüşümü yavaşlatsa da Tesla Semi’ye talep hızla artıyor; yüzlerce araç için teşvik programları kısa sürede doldu. Uzmanlar, yeni modelin lojistik sektöründe taşımacılık yapısını kökten değiştirebileceğini belirtiyor.
Şoförler ise performansı, hızlanmayı ve kullanım kolaylığını övgüyle değerlendirerek aracı “oyun değiştirici” olarak nitelendiriyor.