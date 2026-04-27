Tesla, CEO’su Elon Musk için yıllardır gündemde olan dev teşvik paketini uygulamaya almak üzere kritik bir adım attı.
Elon Musk yine servet kazanacak: Tesla, dev maaş paketi için başvurdu
ABD’li elektrikli araç devi Tesla, Elon Musk’a dev bir maaş paketi vermek için kolları sıvadı. Şirket, dünyanın en zengin iş adamına güncel değeri 100 milyar doları aşan hisse paketi verecek. Tesla, maaş paketi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna başvurdu.
Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı S-8 başvurusuyla toplam 303.960.630 adet Tesla hissesini kayıt altına aldı.
Söz konusu paket yaklaşık 56 milyar dolar büyüklüğünde hazırlanmıştı. Güncel piyasa değeri hesaplandığında ise bu tutarın 100 milyar doları aştığı belirtiliyor.
2018’de hazırlanan plana göre Musk’ın bu hisseleri alabilmesi için Tesla’nın piyasa değeri ve finansal hedeflerde önemli eşikleri aşması gerekiyordu. Tesla yönetimi, bu hedeflerin büyük ölçüde yerine getirildiğini savunuyor.
Dev paket, geçmişte açılan bir hissedar davası nedeniyle uzun süre askıda kalmıştı. Delaware’de görülen davada, şirket yönetiminin bu kararı alırken yeterince bağımsız olup olmadığı tartışma konusu olmuş ve mahkeme daha önce paketi iptal etmişti.
Son başvuruyla birlikte Tesla, bu tartışmalı süreci yeniden resmî zemine taşıyarak dosyada kritik bir eşiği geride bıraktı.
Yeni başvuru, Musk’ın hisseleri anında nakde çevirebileceği anlamına gelmiyor. Paketin önemli şartları bulunuyor. Buna göre Musk’ın 2028 yılına kadar Tesla’daki üst düzey görevini sürdürmesi gerekiyor.
Ayrıca hisseler üzerinde ciddi satış kısıtlamaları yer alıyor. Vergi gibi sınırlı istisnalar dışında Musk’ın bu payları en az 5 yıl boyunca elinde tutması gerekecek.