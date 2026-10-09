Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir elma üreticisinin yaşadığı çaresizlik kameralara yansıdı. Aylarca emek vererek yetiştirdiği elmasına verilen fiyatı öğrenen çiftçi, ağaçların dallarını silkeleyerek ürünlerini yere döktü.
KİLOGRAMINA 4 TL FİYAT VERİLDİ
Üreticinin yetiştirdiği elmalara kilogram başına yalnızca 4 TL fiyat biçildi. Verilen rakama tepki gösteren çiftçi, emeğinin karşılığını alamadığını düşünerek ağaçların dallarını silkelemeye başladı.
Dallardan kopan elmalar birer birer yere dökülürken çiftçinin yaşadığı üzüntü görüntülere yansıdı.
"BEN BİTTİM"
Çaresizliğini dile getiren üretici, elmaları yere dökerken yalnızca şu sözleri söyledi:
"Ben bittim!"
Çiftçinin aylarca emek verdiği ürünlerini kendi elleriyle yere döktüğü görüntüler dikkat çekti.