Yargı sisteminin işleyişini hızlandırmak amacıyla yürütülen dijital dönüşüm çalışmalarında Adalet Bakanlığı, hukuk mahkemeleri ile icra dairelerine sunulan banka teminat mektuplarında hem kağıt israfını bitirecek hem de standart getirecek yeni sistemin hazırlıklarında sona gelindiğini duyurdu.

Adalet Bakanlığı, elektronik teminat mektubu sistemini hayata geçirmek için harekete geçti. Elektronik teminat mektubu sistemi sayesinde fiziki belge kullanımının azaltılacak. Kâğıt israfının önüne geçilecek ve teminat mektuplarının kaybolması veya zarar görmesi riski ortadan kaldırılacak.



Adalet Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, adalet hizmetlerinde önemli bir dijital dönüşüm yaşanacak. Hukuk mahkemeleri ve icra dairelerine sunulan banka teminat mektuplarında standart şablon uygulamasına geçilirken, elektronik teminat mektubu sistemi devreye alınıyor.

UYAP’A ENTEGRE EDİLECEK

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Bankalar ve Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan işbirliği sonucunda hazırlanan standart teminat mektubu şablonları, UYAP sistemine entegrasyona hazır hale getirildi.

Yeni uygulamayla birlikte mahkemeler arasındaki uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması, teminat mektuplarının kabulüne ilişkin tereddütlerin giderilmesi ve belge içeriklerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin alacaklıların hak kaybı yaşamasının da önüne geçeceği belirtildi.