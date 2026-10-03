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Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla bazı yolcuların yaşadığı araç tutması şikayetleri de gündeme geldi. BBC'nin incelediği konuya ilişkin uzmanlar, elektrikli araçların bazı özelliklerinin mide bulantısını artırabileceğine işaret ediyor. Ancak bu konuda yapılan araştırmaların henüz kesin bir sonuca ulaşmadığı belirtiliyor.

BEYİN HAREKETİ ANLAMLANDIRMAKTA ZORLANABİLİYOR

Araç tutmasının temelinde gözler, iç kulaktaki denge sistemi ve vücudun hissettiği hareket arasında oluşan uyumsuzluk bulunuyor.

Elektrikli otomobillerde motor sesi ve titreşimin büyük ölçüde ortadan kalkması, vücudun alışık olduğu hareket ipuçlarının azalmasına neden olabiliyor. Uzmanlara göre bu durum bazı yolcularda mide bulantısını tetikleyebiliyor.

ANİ HIZLANMA VE FRENLEME ETKİLİ OLABİLİR

Bir diğer olası neden ise rejeneratif frenleme. Sürücü ayağını gazdan çektiğinde aracın hızlı şekilde yavaşlaması, yolcuların kısa aralıklarla öne ve arkaya doğru hareket hissetmesine yol açabiliyor.

Elektrikli araçların hızlı hızlanabilmesi ve yavaşlayabilmesi de hareket hastalığını artırabilecek faktörler arasında gösteriliyor. Bununla birlikte sürüş tarzının da önemli bir etken olabileceği belirtiliyor.

ÇOCUKLAR VE KADINLAR DAHA HASSAS

Uzmanlara göre hareket hastalığına yatkınlık kişiden kişiye değişiyor. Genetik faktörlerin yanı sıra kadınların ve çocukların araç tutmasına karşı daha hassas olabildiği ifade ediliyor.

MİDE BULANTISINI AZALTMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Uzmanlar yolculuk sırasında telefona veya kitaba bakmak yerine ön cama ve uzağa bakılmasını, mümkünse ön koltukta oturulmasını ve başın sabit tutulmasını öneriyor.

Temiz hava almak, yeterince uyumak, su tüketmek ve yolculuk öncesinde yağlı yiyeceklerden kaçınmak da öneriler arasında. Uzmanlara göre zamanla elektrikli araçların farklı hareket düzenine alışmak da mide bulantısının azalmasına yardımcı olabilir.