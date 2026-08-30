Elektrikli otomobillerin bataryasındaki gücü motora aktaran çekiş invertörünün içerisine yerleştirilen TMCS2100-Q1, motora giden akımın Milisaniye düzeyindeki hassas yönetimini üstleniyor. Klasik sistemlerde akım ölçümünde yaşanan küçük sapmalar, motorda tork dalgalanmalarına, istenmeyen ısınmaya ve hissedilir gürültüye yol açabiliyordu. Yeni sensör, bu sapmaları minimuma indirerek motorun güç üretim dengesini tam kontrol altına almayı hedefliyor.

HASSASİYETİ 20 KAT ARTIRAN ÇOK EKSENLİ ÖLÇÜM

Çekirdeksiz tasarımıyla hafif ve kompakt bir yapı sunan TMCS2100-Q1, manyetik alanı hem dikey hem de yatay eksende eş zamanlı olarak ölçüyor. Araç hareket halindeyken veya titreşim anında meydana gelen 0,4 milimetrelik kaymalarda dahi ölçüm hatasını %1’in altında tutabiliyor. Tek eksenli geleneksel sensörlere kıyasla 20 kat daha fazla hassasiyet sunan bu altyapı, özellikle yüksek akım taşıyan 800 voltluk yeni nesil elektrik mimarilerinde verimliliği zirveye çıkarıyor.

DAHA HAFİF SİSTEMLER VE UZUN MENZİL

Ölçüm hassasiyetindeki artış, bataryadaki enerjinin ısı kayıpları yerine doğrudan harekete dönüşmesini sağlayarak araçların aynı batarya kapasitesiyle daha uzun mesafeler kat etmesine olanak tanıyor. Ayrıca sensörün ekstra bir manyetik çekirdeğe ihtiyaç duymayan küçük boyutu, üreticilerin daha hafif ve kompakt invertör tasarımları geliştirmesine zemin hazırlıyor.