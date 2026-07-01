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Kaynak: AA

Türkiye’de elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı. Buna göre dün ülke genelinde 1 milyon 140 bin 308 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 133 bin 402 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN ZİRVESİ ÖĞLEDEN SONRA

Saatlik bazda incelendiğinde en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 517 megavatsaatle saat 15.00’te gerçekleşti. En düşük tüketim ise sabah saatlerinde, 06.00’da 36 bin 889 megavatsaat olarak ölçüldü.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK ZİRVEDE

Elektrik üretiminde en büyük payı yüzde 24 ile barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bu kaynağı:

Yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri

Yüzde 16,9 ile güneş enerjisi santralleri takip etti

Enerji kaynaklarındaki bu dağılım, yenilenebilir enerji üretiminin sistem içindeki ağırlığını da ortaya koydu.

TÜRKİYE’DEN NET ELEKTRİK İHRACATI

Türkiye dün 10 bin 615 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 838 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi. Böylece ülke, günü net elektrik ihracatçısı olarak tamamladı.

Açıklanan veriler, elektrik üretiminin tüketimi karşılamakla kalmayıp ihracata da imkan tanıdığını gösterdi.