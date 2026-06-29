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Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında fiyat hareketliliği dikkat çekiyor. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 307 lira 31 kuruş, en düşük ise 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 36,7 artarak 1 milyar 741 milyon 285 bin 262 lira seviyesine yükseldi.

EN YÜKSEK FİYAT AKŞAM SAATLERİNDE

Gün öncesi piyasada elektrik fiyatları gün içinde önemli dalgalanmalar gösterdi. Buna göre en yüksek fiyat saat 20.00’de 4 bin 307 lira 31 kuruş, en düşük fiyat ise saat 12.00’de 500 lira olarak tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR DA YÜKSELDİ

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 189 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 249 lira 72 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNÜN VERİLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük ise 299 lira 99 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

Elektrik fiyatlarındaki bu sert dalgalanma, enerji piyasalarında arz-talep dengesine ilişkin gelişmelerin yakından izlenmesine neden oluyor.