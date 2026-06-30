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Kaynak: AA

Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, tarımsal sulama sezonunun başlamasıyla artan kaçak elektrik tüketimini yapay zeka destekli analizler ve dron teknolojisiyle tek tek incelendi.

Bu kapsamda Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yağızlar, Fareli, Kızlarsarayı ve Sağırtaş mahallelerinde gerçekleştirilen dronlu kontrollerde, toplam güçleri 4 bin 440 kVA olan 29 kayıt dışı kaçak trafo belirlendi.

Yapılan incelemeler neticesinde trafoların en küçüğünün 50 kVA, en büyüğünün ise 250 kVA gücünde olduğu ortaya çıktı. Bu trafoların günlük 3 bin hanenin enerji ihtiyacına eşdeğer kapasiteye sahip olduğu da tespit edildi.

Söz konusu trafoların pamuk tarlaları ile ikinci ürün ekimi yapılacak tarım arazilerinin, kaçak elektrik kullanılarak çalıştırılan derin kuyulardan çekilen yeraltı suyuyla sulanmasında kullanıldığı belirlendi. 29 kaçak trafoya ilişkin gerekli yasal süreç başlatılırken, trafolara el konulması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunuldu.