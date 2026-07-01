Ekrem İmamoğlu, Onlar TV'den Barış Terkoğlu'na Muhittin Böcek'in iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu Böcek için, "Eğer serbest kalmasına faydası olacaksa, böyle taksit taksit değil de bir seferde ne söyletmek istiyorlarsa önüne koyup imzalatsınlar da bari bir işe yarasın." dedi.

İmamoğlu'nun Böcek'e yanıtı şöyle:

Aylar önce, 'Adalet' Bakanı, kendi diliyle, ‘zamanı gelince Muhittin Bey itirafçı olacak’ diye şantajı başlatıyor. Ağır bir hastayı, oğlu ve gelini ile tehdit edip iftiracı haline getiriyorlar. Akılalmaz bir yalan, iftira ve saldırıyı organize şekilde yürütüyorlar. Bana, hayatımda ilk kez duyduğum, ‘havala’ diye bir yöntemle milyonlarca avro para verilmişmiş! Eğer serbest kalmasına faydası olacaksa, böyle taksit taksit değil de bir seferde söyletmek istiyorlarsa önüne koyup imzalatsınlar da bari bir işe yarasın. Gayet zeki olan milletimiz; bu kötü aklı kağıda yazıp hasta döşeğindeki bir adamın önüne şantaj ve tehditle koyanlar için, ‘Demek ki bunlar yıllardır bu yöntemlerle parayı götürüyor’ demeden edemiyordur. Allah bunları ıslah etsin!