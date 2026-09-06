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Kaynak: DHA

Olay, Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi Selçuk Bey Sokak'ta oldu. İlçede elektrik dükkanı işlettiği öğrenilen Mehmet Yılmaz, tamir için çıktığı direkte akıma kapıldı. Yılmaz'ın direkte hareketsiz kaldığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Yılmaz, bulunduğu direkten indirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yılmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.