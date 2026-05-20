Elazığ'da faaliyet gösteren lokanta ve restoran işletmecileri, girdi maliyetlerinin yanı sıra vergi sistemindeki oran uyumsuzluğu nedeniyle zor günler geçiriyor. Esnaf, toptan gıda ürünlerini yüzde 1 KDV ile tedarik ederken, işleyip vatandaşa sunarken uygulanan yüzde 10'luk KDV oranının doğrudan kendi karlarını erittiğini ve işletmeleri kapanma noktasına getirdiğini savunuyor.

Sektörde yaşanan sıkıntıları dile getiren esnaf Mehmet Gel, yüksek maliyetler nedeniyle personel istihdam edemediğini belirterek şunları söyledi:

"İş yerim kira, evim kira. Normalde yüzde 1 KDV ile et alıyorum. Ama satarken yüzde 10 KDV ile satıyorum. Ben küçük esnafım, eleman çalıştıramıyorum. Gece 03.00'te geliyorum, akşam 20.00'ye kadar. Eşim geliyor, sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar çalışıyor. Çünkü yetiştiremiyorum. Bir elemanın günlük yevmiyesi, sigortası, yemesi içmesi 3 bin-3 bin 500 lira. Ben zaten kazanamıyorum ki. Ben '2 lira kazansam bana yeter' diyorum. Eleman çalıştırdığım zaman hiç cebime para koymadan eve gitmem lazım. Bu da KDV oranlarının yükselmesinden kaynaklı. Bu zaman olmuş domates 130-150 lira. Biberi aşağı çektiler ama onunla olmuyor. Ben isterim ki yüzde 1 KDV ile alıyorsam, yüzde 1 ile de vereyim. Bunlar bizim karımızdan gidiyor. O zaman da bir şey kalmıyor."

Vergi oranları arasındaki uçurumun yanı sıra vatandaşın düşen alım gücünün de işleri olumsuz etkilediğini ifade eden işletmeci Süleyman Gülçek, yaşadıkları çelişkiyi şu sözlerle özetledi:

"Genelde yüzde 1 KDV ile alıp, yüzde 10 KDV ile satıyoruz. Bunlar bizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu bizim karımızdan gidiyor. Bu konuda girişimde bulunsak da herhangi bir gelişme yok. Ekonomik anlamda çok olumsuzluklar yaşıyoruz. Yaşam pahalı oldu. Millet dışarda yemek yiyemiyor. İnsanların alım gücü düşük olduğu için bizden yemek talep ediyorlar. Biz de askıda yemek uyguluyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız KDV. Aradaki farkı nasıl kapatacağız?"

KDV makasındaki adaletsizliğin yanı sıra diğer genel giderlerin de altından kalkılamaz bir boyuta ulaştığını vurgulayan esnaf Hasan Bayram ise yetkililere seslenerek, "Yüzde 1 ile alıp, yüzde 10 ile satıyoruz. Aradaki farkı kimse düşünmüyor. Geçmişten beri kimse yanımızda olmadı. BAĞ-KUR olsun, KDV olsun, kiralar olsun bizleri çok zorluyor. Esnaf kan ağlıyor" diyerek acil bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu.