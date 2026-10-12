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Kaynak: İHA

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi bünyesinde bu yıl kurulan EGM Mavera Marine Takımı, TEKNOFEST 2026’da büyük bir başarıya imza attı. Fırat Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ekip, geliştirdikleri tam otonom İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile ilk yıllarında Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

5 AYLIK UYKUSUZ EMEĞİN KARŞILIĞI GELDİ

Gençlik Merkezi’nin sağladığı teknik ekipman, atölye ve altyapı desteğiyle 5 ay boyunca gece gündüz çalışan 12 kişilik multidisipliner takım; elektrik-elektronik, mekanik ve yazılım alanlarındaki yeteneklerini tek projede birleştirdi. Hazırlanan tam otonom deniz aracı, parkurdaki engel tanıma, engelden kaçma ve kamikaze görevlerini insan müdahalesi olmadan kusursuz bir şekilde yerine getirdi.

Araca entegre edilen özel kamera sistemi sayesinde önündeki dubaları renk kodlarına göre algılayan İDA, zorlu parkuru 3,5 dakikada tamamlayan ilk takım olarak yarışmaya damga vurdu.

"SABAHLARA KADAR SIRT SIRTA VERDİK"

İlk senelerinde gelen Türkiye birinciliğinin gururunu yaşadıklarını belirten Takım Kaptanı Merve Karagülle, "Atölyede sabahlara kadar uykusuz kaldığımız, sırt sırta verip emek harcadığımız zamanların karşılığını şampiyonlukla aldık. Engel tanıma ve tüm parkuru otonom olarak tamamlama becerisine sahip bir araç çıkardık. Destek veren tüm yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

Takımın akademik danışmanı Arş. Gör. Dr. Kübra Arslanoğlu ise ekibin vazgeçmeyen ruhuna dikkat çekerek, "12 kişilik ekibimizin her bir üyesi büyük bir özveriyle çalıştı. Parkuru 3,5 dakikada tamamlayan ilk takım olarak Fırat Üniversitesi'ni ve Elazığ Gençlik Merkezi'ni gururla temsil ettiler" ifadelerini kullandı.

Aracın elektrik-elektronik ve güç sistemlerini üstlenen takım üyesi Müberra Kılıçer de tamamen yerli imkanlar ve disiplinler arası bir çalışmayla geliştirdikleri aracın, kamerası sayesinde manevra kabiliyetini ve hedefe çarpma (kamikaze) görevini başarıyla yürüttüğünü aktardı.