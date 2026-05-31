Elazığ'da yaşanan aile içi şiddet olayı bir kadının hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Eşiyle tartıştığı belirtilen kadın, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yurt dışı görevinden izinli olarak memleketine gelen Murat Ç. ile eşi Derya Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç.'nin, evde bulunan 4 yaşındaki çocuklarının yanında eşine tabancayla ateş ettiği öne sürüldü. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Derya Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli Murat Ç. ise polis ekiplerince bina içerisinde gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Derya Ç.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.