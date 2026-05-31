İspanyol moda markası Mango'nun kurucusu ve milyarder iş insanı İsak Andiç'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç, suçlamaları reddederken savunmasını desteklemek amacıyla mahkemeye yeni görüntüler sundu.

Aralık 2024'te İspanya'daki Montserrat Dağı'nda yürüyüş yaptığı sırada hayatını kaybeden İsak Andiç'in ölümünün ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Olay sonrası gözaltına alınan Jonathan Andiç, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

ÖLÜMDEN AYLAR ÖNCE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ

Savunma ekibi tarafından mahkemeye sunulan görüntülerin, İsak Andiç'in ölümünden yaklaşık 10 ay önce kaydedildiği belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Andiç'in yürürken dengesini kaybettiği ve düşmek üzereyken çevresindekiler tarafından tutulduğu görülüyor.

Avukatlar, iş insanının dizlerindeki sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman denge kaybı yaşadığını öne sürerek, ölümün bir cinayet değil talihsiz bir kaza sonucu meydana geldiğini savunuyor.

SORUŞTURMADAKİ ŞÜPHELER SÜRÜYOR

Soruşturmayı yürüten yargı makamları ise dosyadaki bazı çelişkilere dikkat çekiyor. Jonathan Andiç'in farklı dönemlerde verdiği ifadeler arasındaki tutarsızlıkların yanı sıra baba-oğul arasındaki ilişkinin de inceleme konusu olduğu belirtiliyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında Jonathan Andiç'in kullandığı cep telefonundaki bazı verilerin silinmiş olabileceği iddiaları da değerlendiriliyor. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.