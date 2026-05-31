Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen olayda, evden ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunun duvardan sekerek yoldan geçen bir kişiye isabet etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Ağaçbükü köyünde yaşandı. İddiaya göre, K.Ö. isimli şahsın evinin penceresinden ateşlediği tabancadan çıkan mermi, önce bir binanın duvarına çarptı. Seken kurşun daha sonra yolda bulunan M.D.'nin başına isabet etti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Silah sesini duyan ve olaya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda silahı kullandığı belirlenen K.Ö. ile tabancanın sahibi olduğu tespit edilen N.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.