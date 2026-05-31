Dolandırıcılar, son dönemde banka hesaplarını kiralamaya yönelik yeni bir yöntemle vatandaşları hedef alıyor. Sosyal medya üzerinden yayılan ilanlarda, hesaplarını belirli sürelerle kullanıma açan kişilere günlük 100 bin liraya varan ödeme, komisyon ve çeşitli ödüller teklif ediliyor.

NTV'de yer alan ve Rojbin Hayrullahoğlu imzasını taşıyan habere göre, ilanlarda banka hesabını belirli bir süre kullanıma açmayı kabul eden kişilere yüksek gelir elde etme fırsatı sunuluyor. Ancak uzmanlar, cazip görünen bu tekliflerin ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

KARA PARA TRAFİĞİNDE KULLANILIYOR

Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, kiralanan banka hesaplarının çoğu zaman yasa dışı para transferlerinde ve kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığını belirtiyor. Suç gelirlerinin farklı hesaplar arasında dolaştırılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Demircan, hesap sahiplerinin de soruşturmalar kapsamında açıklama yapmak zorunda kalabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandıran vatandaşların adli ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor. Yetkililer ise kolay kazanç vaat eden bu tür ilanlara itibar edilmemesi ve şüpheli durumların ilgili kurumlara bildirilmesi gerektiğini vurguluyor.