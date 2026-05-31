İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olayda, eşinin kendisini aldattığını düşünen bir kadın, hedef aldığı genç kıza iş yerinde saldırdı. Bıçaklı saldırıda yaralanan genç kız tedavi altına alınırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kadın, eşini takip ederek geldiği bölgede yan dükkânda çalışan genç bir kızı görünce yanına giderek eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Genç kızın suçlamaları reddetmesine rağmen taraflar arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA GERİ DÖNDÜ

Bir süre sonra yanında küçük çocuğuyla bölgeden ayrılan kadın, iddiaya göre eline aldığı bıçakla yeniden iş yerine geldi. Şüpheli, genç kıza saldırarak çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaralının yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf olay yerine koşarken, genç kız ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kameralara yansıdı

Olay yerine gelen kadının eşi, saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak şüpheli bu kez eşine de tepki gösterdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın hakkında işlem başlatıldı.

Yaşananlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.