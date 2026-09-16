Elazığ-Yurtbaşı yolunda iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobiller, Elazığ-Yurtbaşı yolunda çarpıştı.
Kaza sırasında bir otomobil takla attı. Şiddetli çarpışmanın ardından ikiye ayrılan aracın motoru yola savruldu.
Bölünen otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan 2 kişi ise kazada yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.