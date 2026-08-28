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Kaynak: İHA

Kaymakamlık ve Keban Belediyesi tarafından düzenlenen "7. Keban Su ve Balık Festivali" kapsamında vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan Musa Çoşkun Ortaokulu bahçesine kadar kortej halinde yürüdü.

Katılımcılar festivalin yapıldığı okulun bahçesine giriş yaptıkları sırada, şiddetli rüzgarın da etkisiyle sahnenin yanına kurulan LED ekran devrildi.

Olayda 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, alanda yaptığı konuşmada, yaşanan kaza ve olumsuz hava şartları nedeniyle festival kapsamındaki etkinliklerin iptal edildiğini, festivalin yarın devam edeceğini söyledi.

Elazığ Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise ilçede düzenlenen festivalde olumsuz hava koşulları nedeniyle LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaralı vatandaşlarımız, olayın hemen ardından sağlık ekiplerimiz tarafından ilk müdahaleleri yapılarak tedavilerinin sürdürülmesi amacıyla ilimizdeki hastanelere sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."