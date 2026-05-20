Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur ve düzeni sağlamak amacıyla dilencilik yapan şahıslara yönelik geniş kapsamlı ve eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cami önleri, meydanlar ve ana arterlerde yürütülen denetimlerde, organize şekilde hareket ettiği belirlenen bir dilenci şebekesi suçüstü yakalandı. Yapılan kimlik kontrolleri ve incelemelerde, bu kişilerin dilencilik yapmak amacıyla Osmaniye’den Elazığ’a geldikleri tespit edildi.

Yasal işlemlerinin yapılması amacıyla Zabıta Müdürlüğü binasına getirilen şahısların rahat ve umursamaz tavırları pes dedirtti. Kendilerini kayda alan basın mensuplarını gören dilencilerden biri, kameralara dönerek "Çek abi çek" diye seslendi ve ardından göbek atıp oynayarak içeri girdi.

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde işlemleri tamamlanan şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası kesildi. Ayrıca dilencilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bulunan ve dilencilik yoluyla haksız kazanç olarak elde edildiği değerlendirilen paralara zabıta ekipleri tarafından el konuldu.