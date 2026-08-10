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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Yazıbaşı köyünde anız yangını çıktı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.