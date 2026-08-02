Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Yangın, ilçeye bağlı Kuşbayırı köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kuru otların bulunduğu alanda etkili olan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Bağlamaz Tepesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadele kapsamında 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 5 teknik personel, 30 yangın işçisi, 10 muhafaza memuru ve 2 yangın söndürme helikopteri görevlendirildi.

Çalışmalara itfaiye ve jandarma ekipleri de destek verirken, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.