Yangın, ilçeye bağlı Kuşbayırı köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kuru otların bulunduğu alanda etkili olan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Bağlamaz Tepesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

Elazığ'da alevler ormana sıçradı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadele kapsamında 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 5 teknik personel, 30 yangın işçisi, 10 muhafaza memuru ve 2 yangın söndürme helikopteri görevlendirildi.

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Çalışmalara itfaiye ve jandarma ekipleri de destek verirken, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.