Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Akçakiraz beldesinde ağaçlık bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.