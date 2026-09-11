Edinilen bilgiye göre, Akçakiraz beldesinde ağaçlık bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Elazığ’da ağaçlık alanda yangın paniği
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Elazığ’ın Akçakiraz beldesinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
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