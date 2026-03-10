Elazığ’da balıkçılık yapan esnafın ağlarına, Keban Baraj Gölü’nün serin sularından nadir görülecek büyüklükte bir turna balığı takıldı. Yakalanan balığın boyutlarını gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

97 KİLOGRAMLIK DEV TEZGAHTA

Balıkçı esnafı tarafından büyük güçlüklerle tekneye alınan ve ardından tezgahına taşınan dev turna balığı, tam 97 kilogram ağırlığında. Uzunluğu ise tam 2 metreyi buluyor. Boyu neredeyse bir insan boyunu aşan balık, pazarın en çok ilgi çeken noktası haline geldi.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Dev turnayı tezgahta gören Elazığlılar, bu anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı. Balığın başında kalabalık oluşturan vatandaşlar, "Bu kadar büyüğünü ilk kez görüyoruz" yorumlarında bulundu. Yoğun ilgi nedeniyle balıkçının önünde uzun kuyruklar oluştu.

KİLO İLE SATIŞA SUNULACAK

Balıkçı esnafı, dev turna balığının bütün olarak değil, parçalanarak kilo fiyatı üzerinden satışa sunulacağını belirtti. Özellikle taze ve doğal beslenen baraj balığına talebin yüksek olması bekleniyor.