Trabzonspor'da Orhan Kaynak'tan acı haber geldi.

ORHAN KAYNAK HAYATINI KAYBETTİ

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ekibinde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Orhan Kaynak'ın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

ABİSİ KAYHAN KAYNAK DA KALP KRİZİ NEDENİYLE VEFAT ETMİŞTİ

Merhum Orhan Kaynak'ın eski futbolcu olan abisi Kayhan Kaynak da 9 Ocak 1994’te antrenman sırasında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

TRABZONSPOR'DAN ORHAN KAYNAK PAYLAŞIMI

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Trabzonspor’umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun."