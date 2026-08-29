Kaynak: İHA

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü onuruna Menemen Arama ve Kurtarma Ekibi (MAKUR) Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın zirvesine Türk Bayrağı dikti. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Mazisi zaferlerle dolu ecdadımızın 30 Ağustos 1922'de elde ettiği zaferi, Türkiye'nin en yüksek noktasına bir kez daha bayrak dikerek kutladık. 5 bin 137 metrelik zorlu tırmanışı başarıyla tamamlayan ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi.



Yoğun eğitimler, başarılı tatbikatlar, artan personel sayısı ve teknik ekipmanlarıyla muhtemel afetlere karşı her an için hazır durumda olan Menemen Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MAKUR), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde de anlamlı bir organizasyona imza attı. İzmir'den yola çıkan ekip, Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan ve tam 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip olan Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı.

EKSİ 20 DERECEDE AZİM VE KARARLILIK

Türkiye'de ilk kez bir belediye arama kurtarma ekibinin zirve tırmanışıysa oldukça çetin şartlarda gerçekleşti. Zirveye çıkış ve iniş ile birlikte toplam 5 gün süren dağ yürüyüşünde 3200 metredeki ana kamptan, nefes egzersizi amacıyla 4 bin 100 metredeki ikinci kampa çıkılıp, ardından tekrar 3200'e geri inildi. Ertesi gün tekrar zirveye doğru başlayan yürüyüşün en zorlu kısmıysa, nefes almanın bile çok zorlaştığı 4900 metrede buzulların olduğu bölümde yaşandı. Eksi 17 dereceye düşen ve saatte 60 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle eksi 20 derece olarak hissedilen hava sıcaklığına karşı ekip üyeleri büyük bir özveriyle tırmanışını sürdürerek zirveye ulaşmayı başardı. Zirvede 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için yapılan tırmanışa yönelik pankart açılarak hatıra fotoğrafı çekildi.

BAŞKAN PEHLİVAN'DAN MOTİVASYON TELEFONU

Ekip üyelerinin tırmanışı sırasında Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da, zorlu yolculukta MAKUR'u yalnız bırakmadı. Görüntülü arama gerçekleştiren Başkan Aydın Pehlivan, ekip üyelerine bir motivasyon konuşması yaparak, özverili tırmanışa verdiği desteğin altını çizdi. Öte yandan gerçekleştirilen tırmanış, MAKUR'un dağlık alanlarda arama kurtarma çalışması yapabilme kabiliyet ve tecrübesini de pekiştirmiş oldu.

"BÜYÜK ZAFERE ANCAK ZİRVE YAKIŞIRDI"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, MAKUR'un gerçekleştirdiği tırmanışın büyük anlam taşıdığını söyledi. Başkan Pehlivan, "Türkiye'nin çatısında Şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandırarak bizlere bu büyük gururu yaşatan yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bu zirve; cesaretin, dayanışmanın, vatan sevgisinin ve Menemen'imizin güçlü iradesinin zirvesidir. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı gururla kutluyorum" dedi.