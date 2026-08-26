Zaferin yıldönümünde şehitlikte minnet ve dua yükseldi

Programa Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Vali yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz ve Yeliz Mercan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.