Yeniçağ Gazetesi
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Zaferin yıldönümünde şehitlikte minnet ve dua yükseldi

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum’da düzenlenen törende vatan uğruna can veren aziz şehitlerimiz rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Kaynak: İHA
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Zaferin yıldönümünde şehitlikte minnet ve dua yükseldi - Resim: 1

Çorum'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı.

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Zaferin yıldönümünde şehitlikte minnet ve dua yükseldi - Resim: 2

Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Çorum Şehitliğinde anma programı düzenlendi.

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Zaferin yıldönümünde şehitlikte minnet ve dua yükseldi - Resim: 3

Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlerin kabirleri başında dua edildi.

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Zaferin yıldönümünde şehitlikte minnet ve dua yükseldi - Resim: 4

Programa Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Vali yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz ve Yeliz Mercan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

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Zaferin yıldönümünde şehitlikte minnet ve dua yükseldi - Resim: 5
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Zaferin yıldönümünde şehitlikte minnet ve dua yükseldi - Resim: 6
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Zaferin yıldönümünde şehitlikte minnet ve dua yükseldi - Resim: 7
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Zaferin yıldönümünde şehitlikte minnet ve dua yükseldi - Resim: 8
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