YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli’ndeki temasları kapsamında ilk durağı olan Gebze'de sanayici iş insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Karamürsel Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Özel, sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Özel, hayat pahalılığı, fahiş kiralar ve ağır vergi yüküne dikkat çekti. Vatandaşın dolaylı vergilerle ezildiğini belirten Özel, "İşin bu kısmı resmen vergi dairesi. Vergi dairesi bile bu kadar çok vergi toplamıyor. Kendiliğinden kimse vergi vermiyor ama dolaylı vergiden yüzde 80 kesinti yapılıyor" dedi.

Karamürsel'de uzun yıllardır terzilik yapan bir esnafla sohbet eden Özel, eskiye göre terzi sayısının yirmide bir oranında azaldığına dikkati çekerek, profesyonel işçileşme vurgusu yaptı. Özel, "Profesyonel mesleklerin işçileştirilmesi diye bir şey var bütün dünyada. Eskinin terzisi şimdi AVM'nin -2. katında egzoz dumanı altında paça dikiyor" ifadelerini kullandı.

"10 SENEYE GÖRE ŞİMDİ ALIM GÜCÜ NASIL?"

Ziyareti sırasında eskiden öğretmenlik yapan ve yaklaşık 10 yıldır dede mesleği olan esnaflıkla uğraşan bir yurttaşla da konuşan Özel'in, "10 seneye göre şimdi alım gücü nasıl" sorusu üzerine, esnaf alım gücünün düşük olduğunu belirtti.

Yıllar içindeki alım gücü değişimini ve vergi yükünü değerlendiren Özel, "Emekli 20 sene önce 8 çeyrek altın alıyordu maaşıyla. 10 sene önce 5'e düştü şimdi 2'ye düştü. İşler de ona göre düşüyor" diye konuştu.

"EV KADINLARINI EMEKLİ EDECEK PROJEYİ HAZIRLIYORUZ"

Özel, Karamürsel'deki esnaf ziyaretinin ardından Derince ilçesinde kadınlarla bir araya geldi. Partisinin kadınlara yönelik projelerine değinen Özel, "YENİ Parti’nin bir projesi var. Seçim yaklaşırken anlatacağız ama şimdiden size söyleyeyim. Eğer biz bir iş bulamıyorsak, sigortalı bir işte çalışmıyorlarsa, çocuklarına kreş bulmadıysak, ev kadınlarının evdeki çalışmalarını işe sayıp devlet eliyle sigortalı yapacağız onları emekli olsunlar diye. Ev hanımları emekli olacak" dedi.

Özel, şunları söyledi:

Biz bir kanun teklifi verdik, iki türlü savunduğumuz iş var. Biri, geçmişten bir koçan buluyor mesela. ‘Tütün ürettik’ diyor. O aradakini banka kredi veriyor, ödüyor, maaş bağlanıyor filan. Ya da bir gün bile sigortalılık olsa arayı borçlanma hakkı veriliyor. Ev kadınları için de böyle bir şey yapılsın diye bir çalışma yapılmıştı. Ama benim biraz önce bahsettiğim ve seçime doğru YENİ Parti’nin duyuracağı ev hanımlarına, evde olup, çocuk bakan, yaşlısına veya engellisine bakan ya da evin işiyle meşgul, bir yerde çalışamıyor. İstekleri halinde, başvuruları halinde onların sigortasının önemli kısmının devlet tarafından ödenip, ev hanımlarının evde emekli olabilmesini sağlayacağız. Eğer mahallede kreş yoksa, eğer çocuğunu bırakamıyorsa ‘Sorumluluk devlette’ diyoruz biz. Bir iş arıyorsun ve sana iş bulamadıysak ‘Sorumluluk devletin’ diyoruz. Ya da çok sayıda çocuğu, engellisi ya da hastası var evde. O yüzden kreş de olsa kurtarmıyor çünkü çok çocuğu, engellisi var, yaşlısı var. Ödenecek sigorta priminin tamamını ev hanımı için biz ödeyeceğiz. İşe başvurup giderse tamam. Başvurdu ve iş bulamıyorsak, sorumluluk devletin. ‘Çocuğumu kreşe bırakacağım’ diyor ama kreş açmadıysak mahalleye, sorumluluk devletin. Ev hanımlarını evdeki çalışmalarından emekli edecek bir proje hazırlıyoruz. Şimdi bunu duydular. İnşallah yaparlar, bize kalmaz erkenden. Biz nerede bir proje söylesek ‘Biz de yapacağız’ diyorlar. Memnun da oluyorum ama sonra yalan çıkıyor. Vatandaşlık temel geliri diye bir şey var. ‘Biz de yapacağız’ dediler ama adı benziyor sadece. Biz yapacağız inşallah.

“VERİLEN ENGELLİ BAKIM AYLIĞI OLACAK İŞ DEĞİL”

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, engelli bakım aylığı alan bir kadının anlattıkları üzerine de “Bu olacak iş değil. Devlet birisine maaş bağlıysa kendi ne ilan ediyor. Asgari ücret diye bir şey var. Mesela şuradaki bakkal birini çalıştırsa ve asgari ücretin altında maaş verse cezası var. Devlet kendisi asgari ücretin altında maaş ödüyor. Olacak iş değil” diye konuştu.

Özel, bir şehit annesinin sağlık ocağında tedavide fark ücreti ve ilaçta fiyat farkı ödediğini paylaşması üzerine, “Bunu biz Meclis’te söyleyince kabul etmiyorlar ve diyorlar ki ‘Yok, alınmıyor. Şehit aileleri ilaç parası, muayene parası vermiyor.’ Güya alınmıyordu ama işte şehit annesi ‘600 lira verdim de geldim’ diyor. Çünkü diyor ki ‘Yazılan en ucuzu. O da piyasada yok.’ ‘Aradakini ver, üstünü ver…’ Doktor ilaç yazmaya korkuyor, çünkü performans kriteri var. Annem bu benim en bildiğim iş, Allah nasip etsin ilk bu işi halledeceğiz” dedi.

BASILMAYAN KİTABA TOPLATMA KARARI

YENİ Parti lideri devamla Derince'de Çenesuyu İşletmesi açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, İBB davasına değinen Özel, Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapması engellendiği gerekçesiyle kitap yazmak istediğini ancak henüz basılmayan bu kitap hakkında "toplatma" kararı verildiğini söyledi.