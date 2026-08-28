Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İBB davaları başlamadan önce sık sık dile getirdiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Olumlu karşılıyorum" dediği Ekrem İmamoğlu'nun davalarının TRT'den canlı yayımlanması konusunda iktidar bir adım atmadı. Duruşmalar canlı yayımlanmadı. Basın mensupları duruşma salonunun en ücra köşelerine oturtuldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek dün akşam (27 Ağustos) katıldığı TV 100'deki canlı yayında savcısı olduğu İBB davasına sahip çıktı, "Suçlar bir bir kanıtlanıyor" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun sorulara yanıt veremediğini savunan Gürlek, "Ekrem İmamoğlu duruşmaların canlı yayınlanmasını istiyordu. Şu an böyle bir şey söyleyebilir mi? Ona bakmak lazım" dedi. İmamoğlu'ndan Gürlek'e yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından duruşmaların canlı yayınlanması talebini yineleyen İmamoğlu, şunları söyledi: