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Kaynak: Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla davasında hakkında verilen hapis cezasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu, daha önce beraat ettiği davanın ifade alınmadığı gerekçesiyle bozulduğunu ve yeniden hakim karşısına çıktığını belirtti. Bu süreçte beraat kararını veren hakimin değiştirildiğini söyleyen İmamoğlu, yeni hakimin kendisi hakkında 2 yıldan fazla hapis cezasına hükmettiğini ifade etti.

“TUZLA DAVASININ ÖZETİ BUDUR”

Verilen cezanın siyasi yasak sonucunu da doğuracağını belirten İmamoğlu, yaşanan sürece sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, açıklamasında, “Tuzla davasının özeti budur ve tam bir skandaldır” ifadelerini kullandı.

Davalarında hakimlerin değiştirildiğini öne süren İmamoğlu, Tuzla davasındaki sürecin de tesadüf olmadığını savundu.

YARGI MENSUPLARINA ÇAĞRI

İmamoğlu, açıklamasının devamında yüksek yargı mensupları ile hakim ve savcılara çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek yargı camiasını, hakim ve savcıları tarihi bir sorumlulukla düşünmeye davet ediyorum.”

İmamoğlu paylaşımını “Millet şahidimdir!” sözleriyle tamamladı.