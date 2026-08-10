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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" üzerine yaptığı konuşmada, "Barışın önünde durmayacağız, bu yasaya evet diyeceğiz" sözlerini sarf etti.

'BUGÜN ALDIĞI KARARIN ALTINA İMZAMI ATIYORUM'

Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in aldığı karara destek verdi. İmamoğlu, "Bugün aldığı kararın altına imzamı atıyorum" dedi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in açtığı yeni siyaset yoluna, büyük mücadelesine ve liderliğine inanıyor; bütün uyanları ile ortaya koyduğu üstün kararlılığı yürekten destekliyorum. Bugün aldığı kararın altına imzamı ahyorum."

Paylaşımda ise şu metin ile açıklama yapıldı:

"Aziz Milletim,

Türkiye, tarihinin önemli eşiklerinden biridir. Barışı, huzuru ve kardeşliği kalıcı kılmak; demokrasiyi ve hukuku güçlendirmek hepimizin sorumluluğudur.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in açtığı yeni siyaset yoluna, büyük mücadelesine ve liderliğine inanıyor; bütün uyanları ile ortaya koyduğu üstün kararlılığı yürekten destekliyorum. Bugün aldığı kararın altına imzamı atıyorum.

Kıymetli Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın dikkat çektiği, uyardığı ve önerdiği bütün tespitlere katılıyor ve önemsiyorum.

Sayın Selahattin Demirtaş'ın arzuladığı, bütünleştirici ve birleştirici banş temennilerini kıymetli buluyorum.

Ancak bu iktidarın süreç yönetimi, samimiyeti ve şeffaflık sicili bozuktur. Bu nedenle mücadelemize bir yandan sorunların çözümü için destek ve katkı anlayışıyla devam edecek, diğer taraftan denetleme görevimizi ve milletimizi bilgilendirme gayretimizi en üst seviyede göstereceğiz.

Kıymetli Halkımız

Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve 86 milyon yurttaşımızın eşitliği bizim ortak güvencemizdir. Cumhuriyetimizi demokrasiyle, birliğimizi adaletle, devletimizi hukukla güçlendireceğiz.

Türkiye yalnız kendi içinde huzuru sağlayacak bir ülke değil. Bölgemizde barışın, istikrarın ve refahın güvencesi olacak; gücünü hukukundan, demokrasisinden, ekonomisinden ve milletinin birliğinden alan güçlü bir devlet olacağız. Türkiye'nin büyüklüğüne ve devletimizin ciddiyetine yakışan budur.

Bu mesele günlük siyasi hesaplara, kapalı kapılara ve kişisel ikbal arayışlarına bırakılamaz. Sürecin güvencesi şeffaflık, TBMM, hukuk ve milletin iradesidir.

Barışı siyasi hesaplara teslim etmeyeceğiz.

Siyasi hesaplara duyduğumuz güvensizliğin de barış umudumuzu esir almasına izin vermeyeceğiz.

Türkiye'nin bunu başaracak gücü vardır.

Barışın da huzurun da Cumhuriyetin de sahibi millettir."