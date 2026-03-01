CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasının ardından başkanlıktan uzaklaştırılmıştı. İmamoğlu hakkında bir dava daha açıldı.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun yanı sıra Bülent Arslaner, Fatih Keleş, Fatma Hoşgöz Açıkgöz, İlyas Yılmaz, Mehmet Zeki Çanakçi, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker, Orhan Yılmaz, Selçuk Altun, Üzeyir Çöl ve Ercan Doğan “sanık” olarak yer aldı.

İddianamede, İmamoğlu İnşaat’ın 4 Şubat 2015’te Beylikdüzü Belediyesi’ne sunduğu dilekçede, şirketin mülkiyetindeki 34 LN 4472 plakalı Mercedes Vito aracın, bakım, yakıt ve diğer tüm masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere, dönemin belediye başkanının görev süresi boyunca bedelsiz olarak başkanlık hizmetinde kullanılmasının teklif edildiği belirtildi.

Dilekçe, 9 Şubat 2015’te İmamoğlu’nun onayıyla belediye encümenine sevk edildi ve encümen, aracın başkanlık makam aracı olarak kullanılması ve tüm masraflarının belediye tarafından karşılanmasını bedelsiz kabul etti. İddianamede, bu kararın Belediye Kanunu ve Taşıt Kanunu’na aykırı olduğu ve encümenin bu konuda yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

İddianamede, encümen kararının yetkisiz alınması ve araç masraflarının belediye bütçesinden karşılanması nedeniyle kamu zararına yol açıldığı, İmamoğlu ve encümen üyeleri Çanakçi, Demirtaş, Keleş, Köker, Altun, İlyas Yılmaz ve Orhan Yılmaz’ın sorumlu olduğu, Destek Hizmetleri Müdürü Üzeyir Çöl ve personel Bülent Arslaner’in ise ödemeleri gerçekleştirmekle görevlerini kötüye kullandığı ifade edildi.

KAMUSAL ZARAR 122 BİN 305 LİRA 70 KURUŞ HESAPLANDI

Belgelerde, İmamoğlu’nun makam aracı için 12 Şubat – 17 Mart 2015 tarihleri arasında 18 bin 141 litre motorin alınarak 79 bin 654 lira 88 kuruş harcama yapıldığı; bakımlar için ise 19 Ekim 2018’de 631 lira 30 kuruş, 21 Aralık 2018’de 14 bin 24 lira 30 kuruş harcama yapıldığı kaydedildi. Encümen kararına aykırı olarak 31 Mart 2019’dan sonra 15 Mayıs 2019’da KDV dahil 36 bin 650 lira 80 kuruş tamir ve bakım harcaması yapıldığı bildirildi. Toplam kamusal zarar ise 122 bin 305 lira 70 kuruş olarak hesaplandı.

İddianamede ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi’nin 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirdiği doğrudan temin usulüyle yapılan bazı ihale ve alımlarda Kamu İhale Kanunu’na aykırılık tespit edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz Açıkgöz’ün hizmet alımını ikiye bölerek Vetikal firmasına menfaat sağladığı, firma yetkilisi Ercan Doğan’ın da suçun işlenmesine yardım ettiği kaydedildi.

CEZA İSTEMLERİ

Sanıkların tamamı için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, Ercan Doğan için ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mehmet Zeki Çanakçi’nin daha önce aldığı ceza nedeniyle denetimli serbestlik sürecinde yeni bir suç işlediği iddianamede yer aldı. Dosya, asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edildi ve yargılama ilerleyen günlerde başlayacak.