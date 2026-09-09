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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tutuklu bulunan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 kişinin, kaldıkları bazı cezaevlerinde Süper Lig maçlarını izleme imkanının yeni sezonla beraber sona erdiği ifade edildi.

Geçen sezon Silivri, Tekirdağ ve Çorlu'daki cezaevlerinde kalan tutuklular, Süper Lig karşılaşmalarını canlı olarak takip edebiliyordu. Fakat yeni sezonun başlamasıyla beraber söz konusu uygulamaya son verildi.

DAĞITICI İLE ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞ

Cezaevi yönetimlerinin, yayınların izlenememesinin gerekçesi olarak "dağıtıcı ile anlaşma sağlanamadığını" bildirdiği ifade edildi. Bunun üzerine tutukluların yayın ücretini kendilerinin karşılamayı teklif ettiği ancak bu talebin kabul edilmediği ifade edildi.

Metris ve Maltepe cezaevlerinde bulunan tutukluların ise Süper Lig maçlarını izlemeye devam ettiği belirtildi. Böylece aynı dava kapsamında tutuklu bulunan kişilerin kaldıkları cezaevlerine göre farklı uygulamalara tabi tutulduğunun altı çizildi.

Öte yandan tutukluların TRT ekranlarından yayınlanan spor karşılaşmalarını izleyebildiği kaydedildi. Tutuklular, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 6 Eylül'de İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğu final maçını da takip etti.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi seçimlerinde AK Parti’ye transfer olan 4 meclis üyesi için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.