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Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

İBB davasının görüldüğü duruşmada İmamoğlu salona getirilmezken, avukatı Tora Pekin bu uygulamaya itiraz etti. Pekin, karar yazılmadan böyle bir işlemin yapılamayacağını ifade ederken, mahkeme başkanı ise "Arada kararı yazarız" yanıtını verdi. Mahkeme, İmamoğlu'nun duruşmaya ertesi gün getirileceğini açıkladı.

"ÇOK AĞIR BİR HAK İHLALİ"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, sabah saatlerinde kendisine duruşmaya katılamayacağının bildirildiğini belirterek, "Benim ismimle kurulan iddianamenin görüşüldüğü mahkemeye katılmamın engellenmesi çok ağır bir hak ihlalidir, düşman hukukunun zirvesidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklamasında ayrıca, mahkeme heyetinin savunma hakkını kısıtladığını ifade ederek yargılama sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu ve yaşananları kamuoyuna duyurmak istediğini ifade etti.