Türkiye ekonomisinde yıllarca tartışmaların odağında yer alan Kur Korumalı Mevduat (KKM) dönemi resmen kapanırken, yerini sıcak para olarak bilinen "carry trade" endişeleri aldı.

KKM SONA ERDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 21 Ağustos haftasında KKM hesaplarının tamamen sıfırlanmasıyla bir devir sona erdi. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv verileri ve ekonomistlerin ilk yorumları, krizin boyut değiştirerek devam ettiğine işaret ediyor.

SAVAŞ ÖNCESİ REZERV SEVİYELERİ HALA UZAK

TCMB'nin açıkladığı son verilere göre döviz rezervlerindeki toparlanma ivmesi korunuyor. 21 Ağustos haftası itibarıyla brüt döviz rezervleri yaklaşık 5 milyar dolarlık bir artış göstererek 188,4 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde net rezervlerde ufak çaplı bir düşüş yaşanarak 67,1 milyar dolardan 66,9 milyar dolara gerileme kaydedildi. Ekonomi yönetiminin yakından takip ettiği swap hariç net rezervlerde ise 1,7 milyar dolarlık toparlanmayla 55,9 milyar dolara ulaşıldı.

Buna rağmen mevcut tablo, bölgesel krizlerin öncesindeki dönemin hâlâ gerisinde seyrediyor. Hatırlanacağı üzere, ABD ve İsrail'in İran ile başlattığı savaş öncesinde TCMB'nin brüt döviz rezervleri 210,3 milyar dolar, swap hariç net rezervleri ise 78,8 milyar dolar gibi oldukça güçlü bir seviyede bulunuyordu.

UZMANLARDAN ÇOK SERT TEPKİ: EKONOMİ YÖNETİMİ KÖŞEYE SIKIŞTI

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, uygulanan değişimi ironik bir dille eleştirerek, "Kur Korumalı Mevduat, 5 yılın ardından sona erdi. Yerine carry trade geçti. Biz bir şey yaptık mı? Evet efendim" ifadeleriyle ekonomi yönetiminin adımlarını sorguladı.

Emre Şirin ise seçim belirtileri olduğunu belirterek, "Swap rekoru (carry trade) Rezervlerde rekor (yersen) Döviz mevduatları artıyor Baskılı kur 48'i geçti Faiz indiriyorlar (mecburi halden) Tahvile yönlendiriyorlar (carry çıkar korkusundan) Çok sıkıştılar! O yüzden tüm tuşlara basılıyor ve zemini oluşturulan bir seçim yaklaşıyor!” dedi.