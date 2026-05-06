EKONOMİDE ENFLASYON KARAMSARLIĞI: DEV BANKALAR TAHMİNLERİNİ REVİZE ETTİ!

Ekonomist Şenol Babuşçu, Türkiye'nin nisan ayı enflasyon rakamlarını ve küresel finans devlerinin son tahminlerini değerlendirdi. Babuşçu'ya göre, Türkiye’de fiyat artış hızı Avrupa ile kıyaslandığında ürkütücü boyutlarda seyretmeye devam ediyor.

BİR AYDA AVRUPA’NIN BİR YILLIK ARTIŞI GEÇİLDİ

Babuşçu, nisan ayında gerçekleşen yüzde 4,18’lik aylık enflasyonun, Avrupa Birliği’nin mart ayı itibarıyla yüzde 2,8 olan yıllık enflasyonundan daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Bu tablonun, fiyat artışlarının Türkiye’de kalıcı ve yüksek bir seyir izlediğini kanıtladığını belirten ekonomist, "Enflasyonda kalıcı iyileşme söylemi için henüz çok erken" uyarısında bulundu.

DÜNYA DEVLERİ TAHMİNLERİ YÜKSELTTİ

Piyasalardaki güvensizliği tetikleyen bir diğer gelişme ise Citigroup ve BBVA Research’ten geldi. Her iki kurum da Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 30 seviyesine çıkardı. Babuşçu, enflasyonun beklenenden daha dirençli olduğunun artık küresel çapta kabul görmeye başladığını vurguladı.

"SORUN SADECE DIŞ GELİŞMELER DEĞİL"

Jeopolitik gerilimlerin ve savaşların ekonomik görünümü bozduğunu kabul eden Babuşçu, ancak sorunun tamamen "dış güçlere" bağlanamayacağını savundu. Enflasyonun yılın ilk aylarından itibaren dirençli bir patikada olduğunu hatırlatan Babuşçu, "Mevcut tablo, sorunun yalnızca dış gelişmelerle açıklanamayacağını; iç dinamiklerin belirleyici olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Şenol Babuşçu'nun bu analizleri, ekonomi yönetiminin enflasyonu dizginleme konusunda daha sert ve etkili iç mekanizmalar kullanması gerektiği sinyalini veriyor.