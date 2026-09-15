Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Artan hammadde ve enerji maliyetleri, ekmek fiyatlarının belirlenme yöntemine ilişkin yeni bir model önerisini gündeme getirdi. Ekonomim'in haberine göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Üyesi ve Meclis Başkan Yardımcısı Selim Şimşek, mevcut tarife sisteminin hem sektör hem de kamu açısından bürokratik yük oluşturduğunu belirterek, ekmek tarifesinin enflasyona endekslenmesini istedi.

Şimşek, ekmek üretiminde yaklaşık 40 farklı girdi kullanıldığını, bu girdilerin tamamına yakınının fiyatının serbest piyasa koşullarında oluştuğunu söyledi. Buna karşın nihai ürün olan ekmeğin azami fiyat tarifesine tabi olduğunu ifade etti.

Maliyetlerdeki değişim nedeniyle yılda iki, bazı dönemlerde ise üç kez yeni tarife ihtiyacı doğduğunu belirten Şimşek, sürecin yeniden ele alınması gerektiğini dile getirdi.

“BÜROKRASİYLE UĞRAŞMAYA GEREK KALMASIN”

Tarife değişikliklerinde yaşanan sürecin oda, sektör temsilcileri ve kamu kurumları açısından yorucu olduğunu belirten Şimşek, bunun yerine otomatik bir fiyatlama mekanizması oluşturulmasını önerdi.

Şimşek, “Yıllık enflasyon rakamları zaten açıklanıyor. Bu bürokrasiyle uğraşmaya gerek kalmadan yılda üç, dört veya iki defa, ilgili bakanlığımız nasıl takdir ederse enflasyon oranında ekmek tarifesinin belirlenmesini talep ediyoruz” dedi.

Bu öneriye göre ekmek tarifesinin belirli dönemlerde açıklanan enflasyon oranına göre otomatik şekilde belirlenmesi gündeme gelecek.

YENİ TARİFE ÇALIŞMASI BAŞLADI

Şimşek, aynı zamanda yeni bir tarife çalışmasının da başladığını açıkladı. Sektörden gelen fiyat talebinin meslek komitesinin son toplantısında ele alındığını belirten Şimşek, “Yeni bir sahadan gelen fiyat talebini komitemizde görüştük ve karara bağladık. Hazırlıkların ardından muhtemelen en kısa sürede yönetim kurulumuza gelecek” ifadelerini kullandı.

Fiyat değişikliklerini “zam” olarak nitelendirmek istemediklerini söyleyen Şimşek, maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle yapılan işlemi “fiyat ayarlaması” olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Ruhsatsız fırınlar için denetim talebi

Şimşek, sektörün önemli sorunlarından birinin de ruhsatsız fırınlar olduğunu söyledi. Bu işletmelerin yasal faaliyet gösteren fırınların kapasite kullanımını düşürdüğünü ve maliyetlerini yükselttiğini belirten Şimşek, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ruhsatsız fırınların daha etkin denetlenmesini ve gerekli durumlarda kapatılmasını talep etti.

Yeni fırınların açılmasının da bölgedeki ihtiyaç ve mevcut üretim kapasitesine göre planlanmasını isteyen Şimşek, ruhsat verilmeden önce fizibilite çalışması yapılması gerektiğini dile getirdi.

Şimşek, zincir marketlerdeki ekmek iadelerine de dikkat çekerek yüzde 5'e kadar olan iade uygulamasının kaldırılmasını istedi. İade miktarlarının önemli boyutlara ulaştığını belirten Şimşek, oranın sıfırlanmasının ekmek israfını azaltacağını ve üretim-tüketim planlamasını iyileştireceğini söyledi.

Paket ekmek satışında KDV uygulamasına da değinen Şimşek, işletmede masa bulunması halinde KDV'nin yüzde 10 olarak değerlendirilmesine itiraz etti.

Müşterinin herhangi bir hizmet almadan tezgahtan satın alıp götürdüğü ekmekte KDV'nin yüzde 1 olması gerektiğini belirten Şimşek, masası olan ve olmayan fırınlar arasında farklı uygulamanın haksız rekabete yol açtığını söyledi.

Kentsel dönüşüme giren binalardaki fırınların ruhsat haklarının yeni binada korunmasını isteyen Şimşek, sektörde giderek büyüyen eleman açığına da dikkat çekti. Şimşek, meslek liselerinde ekmekçilik ve unlu mamuller bölümlerinin açılması çağrısında bulundu.