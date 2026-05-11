Olay, Nizip ilçesine bağlı Kocatepe Tılfar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fıstık bahçesinde çalışma yaptığı sırada kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Palamut (55), aracın devrilmesiyle altında kaldı.
Kazayı fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, ağır yaralanan Palamut’un hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ali Palamut’un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.