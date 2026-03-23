Olay, Olgunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvaltı yapmak için fırına giden bir vatandaş, ekmek alarak eve döndü. Kahvaltıya başlayacağı esnada ekmeği bölen vatandaş ekmeğin içerisinde bozuk para kısmına ait halka gördü. O anları görünce şaşıran vatandaş cep telefonu kamerası ile o anın fotoğrafını çekti. Mağdur vatandaş, konu hakkında ilgili yerlere şikayette bulundu.