Uzmanlar özellikle paketli beyaz tost ekmeği gibi yoğun şekilde işlenmiş ürünlerin besin değeri açısından zayıf kalabildiğine ve katkı maddeleri içerebildiğine dikkat çekiyor. Bu tür ürünlerin sık tüketiminin çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.
Her gün tüketiyoruz ama ne kadar masum? En sağlıksız ekmek türleri açıklandı
Günlük beslenme alışkanlıklarımızda ekmek önemli bir yer tutuyor ve çoğumuz neredeyse her öğünde farklı türlerini tüketiyoruz. Ama her ekmek aynı değil; bazı çeşitler sağlığa katkı sağlarken bazıları ise olumsuz etkiler yaratabiliyor. İşte en sağlıksız ekmek türleri…Derleyen: Hande Karacan
Beslenmenin temel parçalarından biri olan ekmekte yapılan seçimler, genel sağlık üzerinde belirleyici rol oynayabiliyor. Son yıllarda oldukça yaygınlaşan paketli beyaz tost ekmekleri, üretim teknikleri ve içerikleri nedeniyle diğer ekmek türlerinden ayrılıyor.
ULTRA İŞLENMİŞ ÜRÜNLER ÖNE ÇIKIYOR
Uzmanlara göre bu tür ekmekler, daha uzun süre dayanabilmesi ve yumuşak dokusunu koruyabilmesi için çeşitli katkı maddeleri içerebiliyor. Genellikle rafine undan üretildikleri için lif, vitamin ve mineral bakımından daha fakir olabiliyorlar. Ayrıca yüksek glisemik indeksleri nedeniyle kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açma potansiyeline sahipler.
TOKLUK HİSSİ KISA SÜREBİLİR
Rafine karbonhidrat oranı yüksek olan bu ürünlerin, uzun süre tok tutma konusunda yetersiz kalabileceği belirtiliyor. Bu durum gün içinde daha sık açlık hissine ve dolayısıyla daha fazla kalori tüketimine neden olabilir.
DAHA SAĞLIKLI ALTERNATİFLER MÜMKÜN
Uzmanlar, daha dengeli bir beslenme için tam buğday, çavdar ve tam tahıllı ekmeklerin tercih edilmesini öneriyor. Bu seçenekler, yüksek lif içerikleri sayesinde sindirimi desteklerken daha uzun süre tokluk hissi sağlayabiliyor.
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR NE DİYOR?
Son yıllarda yapılan araştırmalar, ultra işlenmiş gıdaların fazla tüketiminin obezite, kalp-damar hastalıkları ve çeşitli metabolik sorunlarla ilişkili olabileceğini gösteriyor.
Bu nedenle uzmanlar, paketli ürünlerin etiketlerini dikkatle incelemeyi ve mümkün olduğunca doğal içerikli besinleri tercih etmeyi öneriyor.