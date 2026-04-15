Liverpool forması giyen Hugo Ekitike, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG maçında sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında yerde kalan ve sedyeyle oyundan çıkan 23 yaşındaki Fransız futbolcunun sağ aşil tendonunun koptuğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından Ekitike’nin sezonu kapattığı ifade edildi.

L’Équipe’in haberine göre genç yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak ve aynı zamanda 2026 Dünya Kupası’nı da kaçıracak.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Liverpool formasıyla 45 maça çıkan Ekitike, 17 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.