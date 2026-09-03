Un üreticisi Sinangil, koruma altındaki çocuklara yaz tatili imkânı sunan Kalben Çocuk Köyü Projesi’ne desteğini sürdürdüğünü duyurdu. İş birliği kapsamında düzenlenen atölyede 7 ile 12 yaş aralığındaki çocuklar pasta şeflerinden temel pastacılık eğitimi aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, desteğin yalnızca bir günlük etkinlikle sınırlı olmadığı vurgulandı. Sinangil’in önceki dönemde de köy mutfağına gıda desteği verdiği, pastacılık atölyesini bu desteğin üzerine inşa ettiği belirtiliyor. Böylece çocuklar hem malzemeyi tanıyor hem de unun sofraya uzanan yolunu kendi elleriyle görüyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle her hafta onlarca çocuğun ağırlandığı köyde, bir haftalık konaklama süresince sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler gerçekleştiriliyor. Atölyeler ve çeşitli etkinliklerle çocukların birlikte öğrenmeleri, yeni arkadaşlıklar kurmaları ve tatillerini keyifle geçirmeleri hedefleniyor.”

Kalben Derneği, 2016 yılında korunma altında yetişen gençlerin öncülüğünde kuruldu. Derneğin resmi adı Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği. Kuruluşun temel hedefi, devlet korumasında büyüyen çocuk ve gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış biçimde, ayrımcılığa uğramadan hayata atılmasını desteklemek. Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Çalışkanoğlu Ekşi, köyü anlatırken aidiyet vurgusunu öne çıkarıyor. Devlet korumasındaki pek çok çocuğun “benim köyüm” diyebileceği bir yerinin olmadığını belirten Ekşi, Ekinlik Adası’ndaki tesisin her yıl geri dönülebilecek, anı biriktirilecek bir yurt haline gelmesini istediklerini söylüyor.

Kalben Çocuk Köyü, Marmara Denizi’ndeki Ekinlik Adası’nda yer alıyor. Ada, Balıkesir’e bağlı ve ana karaya Erdek ile Tekirdağ üzerinden ulaşılıyor. Köy, belediye tarafından kiralanan yaklaşık altı dönümlük bir alanda, bireysel ve kurumsal bağışçıların katkısıyla inşa edildi. İnşaat süreci yaklaşık dört yıl sürdü. Tesiste dört çocuk evi bulunuyor.

Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında yürütülüyor. Lansmanı 21 Mayıs 2025’te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. İlk dönemde bir haftada 24 çocuk ağırlanırken, tam kapasitede aynı anda 72 çocuğun konaklayabileceği, bir yaz boyunca binden fazla çocuğa ulaşılmasının hedeflendiği açıklandı. Uzun vadede yaş aralığının 5 ile 18’e genişletilmesi planlanıyor.

Köyde denize girmek yalnızca bir başlangıç. Kütüphane ve okuma saatleri, sanat ve el işi atölyeleri, müzik, dans, spor, waffle ve mutfak etkinlikleri, boyama ile yaratıcı yazarlık çalışmaları programın parçası. Gönüllü kuruluşlar da farklı haftalarda kamp programına katılıyor. Amaç, anlatacak bir tatil anısı olmayan çocuklara hem dinlenme hem de akranlarıyla eşit fırsat sunmak.



Pastacılık atölyesi, köydeki eğitsel faaliyetler içinde somut bir üretim deneyimi sunuyor. Çocuklar tarif dinlemekle kalmıyor; unu eleyip hamuru yoğuruyor, tepsiye diziyor, fırından çıkan ürünü paylaşıyor. Bu süreç ince motor beceriyi, sabrı, sıra beklemeyi ve ortak iş yapmayı güçlendiriyor. Ortaya çıkan pasta ve turta, emeğin görünür sonucunu da beraberinde getiriyor.

Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda CEO’su Hasan Abdullah Özkan, iş birliğinin ilk yılında yaptığı değerlendirmede markanın sofraların yanı sıra gönüllerde de yer edinmek istediğini söylemişti. Özkan, yarının büyükleri olan çocukların içindeki yeteneği ortaya çıkarmayı ve onlara hayatları boyunca hatırlayacakları bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirtmiş, Kalben Derneği’ne teşekkür ederek benzer etkinlikleri desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulamıştı. Bu yılki ikinci atölye, o taahhüdün devamı niteliğinde.

Sinangil’in çocuk odaklı mutfak çalışmaları yalnızca bu köyle sınırlı değil. Marka daha önce Ahmet Edip Önder Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ile iş birliği yaparak okulun mutfak atölyesine bir yıl boyunca gıda ürünü sağlamış, pasta ustaları eşliğinde özel eğitim öğrencilerine yönelik atölye düzenlemişti. 2026 Ramazan’ında ise Hatay’ın İskenderun ilçesinde Gönül Mutfağı iş birliğiyle kadınlara yönelik pide atölyesine un desteği verdi. Bu çizgi, Sinangil’in toplumsal fayda çalışmalarında mutfağı ortak bir dil olarak kullandığını gösteriyor.

Kalben Çocuk Köyü’nün kurucuları, çocukların “Ben Kalben’liyim, Ekinlik’liyim” demesini en büyük ödül olarak tarif ediyor. Pastacılık atölyesi bu aidiyeti küçük ama kalıcı bir anıyla güçlendiriyor. Bir haftalık konaklamanın içine yerleşen mutfak saati, yeni arkadaşlık, ortak emek ve aynı tabağı paylaşma deneyimini bir araya getiriyor.