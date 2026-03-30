Malta Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki yoğun trafik sıkışıklığını azaltmak hedefiyle gençleri sürücü belgesi yerine alternatif ulaşım araçlarını kullanmaya teşvik eden bir program başlattığını açıkladı.

Dış haber kaynaklarında yer alan bilgiye göre; bu yeni programla, sürücü belgesini beş yıl süreyle teslim eden gençlere 25 bin Euro(1 milyon 278 bin TL) ödeme yapılacağı belirtildi

Bakanlık, bu adımla gençleri ehliyet sınavına girmek ve araç kullanmak yerine farklı seçenekleri değerlendirmeye ve bu süreçte gelir elde etmeye motive etmeyi amaçladığını söyledi.

450 BİNDEN FAZLA BİNEK ARAÇ VAR

Son günlerde Malta'da ikamet eden kişilerin ehliyetlerini teslim etme taleplerinin yoğun bir şekilde konuşuluyor. Malta'da 450 binden fazla kayıtlı araç bulunduğu ve bunların dörtte üçünün binek araç olduğu da aktarılıyor.

Başvuru süresinin haziran ayı sonuna kadar devam ettiği de belirtildi. Gençler için cazip görünen bu meblağın, projenin genel olarak ne kadar verimli olduğunu sorgulatıyor.