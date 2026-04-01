Ümit Milli Takımı'nın Osijek kentinde bulunan Opus Arena'da Hırvatistan'a 3-0 yenildiği Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında hastaneye kaldırılan Egemen Korkmaz'ın son durumu belli oldu.

HERKESİ KORKUTMUŞTU

Karşılaşmanın 35. dakikasında ayağının kayması sonucu yere düşerek başını zemine çarpan ve kısa süreliğine bilinç kaybı yaşayan Egemen Korkmaz bir anlığına yürekleri ağızlara getirmişti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendine gelen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Egemen Korkmaz'ın son durumu belli oldu.

EGEMEN KORKMAZ'IN ELMACIK KEMİĞİNDE KIRIK VE ÇATLAK ŞÜPHESİ VAR

Tivibu Spor'dan Erkut Öztürk'ün aktardığı bilgilere göre, Egemen Korkmaz'ın hastanede çekilen beyin tomogrofisi temiz çıktı. Ancak elmacık kemiğinde kırık ve çatlak şüphesi bulunuyor.

GECEYİ DOKTOR KONTROLÜNDE OTELDE GEÇİRİYOR

43 yaşındaki teknik adamın bilincinin yerinde olduğu ve yüzündeki şişliklerin de inmesiyle birlikte hastanenin izin vermesi sonucu takımın konakladığı otelde geceyi doktor kontrolünde geçirdiği belirtildi.

YARIN MİLLİ TAKIM KAFİLESİYLE İSTANBUL'A GELECEK

Yarın milli takım kafilesiyle İstanbul'a döndükten sonra Egemen Korkmaz'ın tetkiklerinin yapılacağı ve gerek görülmesi halinde elmacık kemiğinden operasyon geçirebileceği kaydedildi.