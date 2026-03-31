Ümit Milli Takım Teknik Direktör Egemen Korkmaz, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki Hırvatistan maçında bir anda yere yığıldı.

Ümit Milli Takımımız Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, hastaneye kaldırıldı.



Egemen Korkmaz'ın bilinci yerinde.



Egemen Korkmaz yapılan ilk müdahalenin ardından saha içerisine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EGEMEN KORKMAZ KISA SÜRELİ BİLİNÇ KAYBI YAŞASA DA DURUMU İYİ

Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinin ardından Egemen Korkmaz sinirle ceketini çıkarmaya çalışırken yere düştü.

Egemen Korkmaz'ın yere düştükten sonra başını zemine çarpmasıyla birlikte kafasında bir şişlik oluştuğu ve kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı aktarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Egemen Korkmaz'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

TFF: 'BİLİNCİ AÇIK OLAN EGEMEN KORKMAZ KONTROL AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

TFF'den Egemen Korkmaz ile ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Ümit Millî Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır.

Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."