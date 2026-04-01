A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıllık hasrete son verdiği tarihi maçın ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu tarihi bir çağrıda bulundu.

KAPTANIN 2002 KADROSUNA ÇAĞRISI DUYGULANDIRMIŞTI

Maç öncesi 2002'de üçüncü olan milli takım kadrosunu Dünya Kupası'na gitmeleri halinde yanlarında görmek istediğini ifade eden Hakan Çalhanoğlu'nun bu sözleri Ay-yıldızlı formayı terleten efsane isimleri onure etmiş ve duygulandırmıştı.

SADECE FUTBOLCULAR DEĞİL TEKNİK DİREKTÖRLERİ DE DAVET ETTİ

Hakan Çalhanoğlu bu çağrısının sadece futbolculara özel olmadığını aynı zamanda milli takımın efsane teknik direktörlerini de Dünya Kupası yolculuklarına davet etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU: 'FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ DE GELSİN'

Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Sadece hissettiklerimi paylaşmak istedim. Sadece onlar değil hocalarımız da... Fatih hocamız, Şenol hocamız. Hepsi gelsin bizi desteklesin. Diğer milli takımlarda gördüğüm için bizde de olsun istiyorum. Onların tecrübeleri bizim için önemli. İnşallah gelirler ve bizim aramızda olurlar"

DÜNYA KUPASI BİLETİYLE POZ VERDİ

Daha önce milli takımda görülmemiş bir birliktelik çağrısında bulunan Hakan Çalhanoğlu daha sonra Dünya Kupası biletiyle basın mensuplarına poz verdi.