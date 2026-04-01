Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) sistemin, araç değer kaybı tazminatının, maddi hasarla eş zamanlı hesaplanması için devreye alınacağını belirtilmişti.

Yeni sistemle eksper ataması otomatik yapılacak, değer kaybı tutarı hasar dosyasına eklenecek, komisyoncu ve aracıların devreye girmesinin önüne geçilecek.

1 Nisan 2026'da Bursa ve Ordu'da pilot olarak başlayacak uygulama, 1 Temmuz 2026'dan itibaren ülke genelinde devreye alınacak.

EKSPER OTOMATİK ATANACAK

NTV'de yer alan habere göre; kaza sonrası araç yetkili servise, anlaşmalı servise ya da özel tamir atölyesine götürüldüğünde, belgelerin sisteme yüklenmesiyle birlikte eksper otomatik atanacak. Başvuru araç sahibi tarafından yapılacak. Komisyoncu ya da aracı kişiler vekâletle sürece dahil olamayacak. Eksper talebini hem vatandaş hem de sigorta şirketi oluşturabilecek. Atanan eksper, hasar tespitini yaparak raporu sisteme işleyecek.

40 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ HASARDA ZORUNLU OLACAK

Düzenleme kapsamında, hasar tutarı trafik sigortasının maddi teminat limitinin onda birini aşıyorsa eksper tayini zorunlu hale gelecek. 2026 yılı için maddi teminat tutarı 400 bin lira olarak belirlendiği için, 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper görevlendirilecek. Bu tutarın altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi ile araç sahibi anlaşma yoluna gidebilecek.

DEĞER KAYBI AYNI DOSYADA HESAPLANACAK

Yeni sistemde araçta oluşan değer kaybı, hasar ekspertizi sırasında belirlenecek ve doğrudan dosyaya eklenecek. Böylece ayrıca değer kaybı hesabı yaptırılması, vekâlet verilmesi ya da komisyon ödenmesi gerekmeyecek. Örnek olarak, kazada araçta 100 bin liralık hasar oluşması halinde, ekspertiz sırasında belirlenen 30 bin liralık değer kaybı da araç sahibine aynı süreç içinde ödenecek.

VATANDAŞTAN EK ÜCRET ALINMAYACAK

Düzenlemeyle birlikte mağdur araç sahibinden vekâlet ücreti, komisyon ya da hizmet bedeli alınmayacak. Ancak eksper raporuna itiraz edilmesi halinde, rapordan sonraki 3 iş günü içinde yeni eksper talep edilebilecek. Bu durumda itiraz eden taraf yeni eksper ücretini karşılayacak.